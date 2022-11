Fastweb con Statkraft accende nuovo impianto energia verde

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Fastweb accende un nuovo impianto a energia verde con Statkraft che entrerà in esercizio nel corso del 2023 nell'ambito di un accordo (un 'power purchase agreement) di 12 anni.



Il nuovo impianto fotovoltaico, con una potenza nominale di 11,25 Megawatt (MWp), produrrà ogni anno 19 Gigawattora (GWh) di energia elettrica verde in esclusiva per Fastweb, consentendo così di risparmiare ogni anno l'emissione di circa 8.500 tonnellate di CO2, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il fabbisogno annuale di circa 7.000 famiglie di 3-4 persone.



L'intesa raggiunta si inserisce nel percorso di sostenibilità ambientale che Fastweb ha iniziato già dal 2015 con l'acquisto del 100% di energia rinnovabile e con graduali interventi di efficientamento energetico della rete e dei data center. Un percorso per il contrasto al cambiamento climatico iniziato anni fa e che oggi l'azienda prosegue sostenendo progetti di investimento in energie rinnovabili e rilanciando il suo impegno per la tutela dell'ambiente, la digitalizzazione del Paese e l'attenzione alla comunità, in linea con "Tu sei futuro", la nuova visione strategica per contribuire a realizzare un futuro più connesso, inclusivo ed ecosostenibile per tutti. (ANSA).