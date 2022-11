Cop27: Sudafrica, crisi sempre più gravi, impegni da onorare (2)

(ANSA) - IL CAIRO, 08 NOV - Per Cyril Ramaphosa, c'è "una gran responsabilità per le economie sviluppate di onorare i propri impegni nei confronti di quei Paesi con i maggiori bisogni", quelli "che affrontano i più grandi effetti ambientali, sociali ed economici dei cambiamenti climatici".



"Gli impegni che abbiamo preso devono essere rispettati perché mancare" di farlo "incrina la fiducia" nell'intero "processo" delle Cop, ha avvertito. "Il nostro continente ha bisogno di finanziamenti prevedibili" e "adeguati" nonché "di supporto tecnologico", ha detto ancora Ramaphosa. "Abbiamo anche una sfida circa le istituzioni di finanziamento che devono trasformare il modo in cui finanziano", ha detto ancora il presidente sudafricano.



Il Sudafrica e i suoi partner di investimento hanno lanciato un piano da 8,5 miliardi di dollari per passare dal carbone all'energia verde al vertice COP27 sul clima, in un accordo potenzialmente fondamentale per la transizione dai combustibili fossili, segnala da ieri il sito di Bloomberg.



Il Just Energy Transition Plan, sostenuto da Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania e Unione Europea, è considerato come un progetto valido anche per ridurre le emissioni di gas serra in altre nazioni in via di sviluppo dipendenti dal carbone. Il piano per il Sud Africa prevede che il 90% dei fondi venga utilizzato per dismettere le centrali elettriche a carbone, sviluppare l'energia rinnovabile e rafforzare infrastrutture. (ANSA).