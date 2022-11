Caro energia: Emiliano, proviamo a nazionalizzare pozzi petrolio

(ANSA) - BARI, 07 NOV - "Trivellare l'Adriatico, che è un mare chiuso, per ricavare il 5-6 % di gas e petrolio è una cosa che fa tanti danni e garantisce pochi vantaggi. Io, invece, faccio un'altra proposta, proviamo a fare un'operazione più grande, proviamo a nazionalizzare tutti i pozzi di petrolio e gas che ci sono sul territorio italiano, rientriamo nel possesso almeno per la durata dell'emergenza e distribuiamo gas e petrolio che, lo sottolineo, sono combustibili ormai fuori dalla storia. Io non mi oppongo alla Meloni, rilancio. Proviamo a fare come la Norvegia, un'azienda di Stato. E' chiaro che abbiamo bisogno di una deroga europea". Lo ha detto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Metropolis, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che vengano riprese le trivellazioni per la ricerca di petrolio. (ANSA).