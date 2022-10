Rinnovabili a scuola, più di 6000 bambini a lezione di ambiente

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Cosa sono, da dove provengono e a cosa servono le energie rinnovabili? Perché è importante monitorare e migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e quali accorgimenti attuare? Riparte il progetto educativo di Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) "Il Sole in Classe": dall'inizio dell'anno scolastico 2022-23, durante la prima settimana, sono state già richieste oltre 300 lezioni per un totale di circa di 6.000 bambini che ae scuola saranno impegnati a lezione di ambiente.



Questo progetto, nato nel 2014 per diffondere la conoscenza dei temi di tutela e di salvaguardia dell'ambiente tra i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si legge in una nota, si è sviluppato negli anni grazie all'impegno degli insegnanti e di tantissimi volontari di Anter.



Sessanta minuti di "lezione", la proiezione di un cartone animato, di slide e video introducono temi che potranno poi essere trattati dagli insegnanti nel corso dell'anno con approfondimenti e con la produzione di materiali.



"Se nei prossimi anni riusciremo ad attuare la transizione ecologica ed energetica di cui il nostro pianeta ha bisogno sarà grazie alla transizione culturale, un cambiamento di mentalità e di abitudini a livello individuale, collettivo e istituzionale incentrato sulla formazione e sensibilizzazione dei giovani proprio a partire dalla scuola" spiega il presidente di Anter Alessandro Giovannini.



Sono ancora aperte le iscrizioni: gli insegnanti potranno fare richiesta di adesione compilando l'apposito form e scegliere se svolgere la lezione in autonomia tramite l'accesso a una piattaforma di e-learning dedicata o con l'intervento di un volontario Anter (https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe). (ANSA).