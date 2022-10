Sudafrica: impianto di ammoniaca 'verde' più grande al mondo

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 18 OTT - Con l'obiettivo di costruire il più grande impianto di produzione di ammoniaca 'verde' del mondo, una multinazionale britannica sta investendo l'equivalente di 4,7 miliardi di euro in Sudafrica dove conta di creare almeno 20 mila posti di lavoro in una provincia, quella dell'Eastern Cape, dove la disoccupazione giovanile sfiora il 50%. Lo segnala oggi il sito della Cnn.



L'impianto sorgerà entro il 2026 nel comune di Nelson Mandela Bay e l'investimento è fatto da Hive Energy, un gruppo specializzato nello sviluppo di tecnologie per il futuro, nella provincia più povera del Sudafrica che però dispone di migliaia di ettari di terreno valorizzati da sole e vento.



Secondo Precedence Research, il mercato dell'ammoniaca verde nel 2021 è stato valutato 36 milioni di dollari e si prevede che entro il 2030 crescerà a ben 5,4 miliardi.



L'ammoniaca viene usata principalmente come fertilizzante e nella produzione di esplosivi per l'industria mineraria.



Attualmente produrre ammoniaca bruciando carburanti tradizionali crea l'1,8% delle emissioni di CO2 mondiali. Il progetto di Hive vuole utilizzare esclusivamente energia rinnovabile, rendendo così il prodotto finito 'verde'.



"Puntiamo a sostituire con l'ammoniaca verde le sostanze combustibili e il diesel delle navi. L'ammoniaca può diventare il carburante del futuro, in particolare nel settore marittimo", Colin Loubser, amministratore delegato di Hive Energy Africa, ha detto che I motori delle navi abilitati a utilizzare ammoniaca come carburante sono però ancora in via di sviluppo e manca un sistema per evitare altre forme di inquinamento durante la produzione, ricorda il sito della Cnn. (ANSA).