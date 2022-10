Energia: Enel sigla accordo con E-R per transizione

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - "Il protocollo prevede due tipologie di investimenti. Il primo riguarda l'attività che già da qualche anno svolgiamo in Emilia-Romagna e tutte le attività utili affinché la struttura elettrica possa essere sempre più all'avanguardia quindi gli investimenti sulle reti, sugli accumuli sulle batterie. Sono dei numeri importanti, per citarne solamente due noi avevamo un piano industriale che vedeva in Emilia-Romagna negli anni '22 '23 '24 investimenti per circa 400 milioni, oggi con il nuovo piano sul triennio 2023/2025 supereremo il mezzo miliardo con investimenti soprattutto o sulle reti o sugli accumuli". Così il direttore Italia di Enel Nicola Lanzetta alla firma del nuovo protocollo d'intesa siglato con la Regione Emilia-Romagna verso la transizione ecologica.



Un secondo protocollo firmato insieme a Fondazione Icsc, il Centro nazionale per il supercalcolo del Tecnopolo di Bologna, prevede investimenti nella direzione di quattro filoni di ricerca, quali "le tecnologie per la generazione di energia elettrica e fonti rinnovabili come i pannelli, sull'idrogeno, sulle batterie e sulle reti".



"Stiamo individuando progetti operativi di efficientamento energetico - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e alla Green Economy Vincenzo Colla - Enel è molto interessata alle comunità energetiche e stiamo già andando in quella direzione".



Fondamentale, per Colla, sviluppare "l'energia di prossimità", in un contesto in cui, ha sottolineato Lanzetta, c'è un incremento del 137% dei soggetti che fanno autoproduzione energetica. "Se mettiamo a confronto i periodi tra gennaio e settembre del 2021 e del 2022, siamo passati da poco più di 5 mila impianti a 12 mila". "È questa - ha concluso Colla - la direzione verso cui dobbiamo andare". (ANSA).