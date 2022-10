Energia: Colla, E-R con Enel investe su La Casella

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - "Ci sarà un grosso investimento alla centrale di accumulo di La Casella". Così l'assessore dell'Emilia-Romagna allo Sviluppo economico e alla Green Economy Vincenzo Colla a margine della sigla di un nuovo accordo verso la transizione energetica con Enel. Il riferimento è alla centrale termoelettrica a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.



"Abbiamo già dato la possibilità di fare l'investimento - ha proseguito - già calibrato rispetto anche agli impatti ambientali. Lo storage e l'accumulo saranno fondamentali - ha aggiunto - perché il vento e il sole non sono come degli interruttori, quindi la possibilità di poter accumulare l'energia sarà una delle traiettorie di ricerca più importanti".



Si tratterà, ha concluso, "di un investimento nell'immediato, entro il 2023 sarà a terra". (ANSA).