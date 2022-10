Brasile: Bolsonaro annuncia arrivo nave con diesel da Russia

(ANSA) - BRASILIA, 07 OTT - "Un'altra nave con diesel importato dalla Russia è arrivata in Brasile. Ci sono più di 30 milioni di litri in attesa di essere scaricati nel porto di Paranaguá": lo scrive sui social il presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro.



"La prima spedizione di 35 milioni di litri di diesel importata dalla Russia è arrivata al porto di Santos il 2 ottobre. Sono in corso altre operazioni di importazione di diesel", aggiunge il capo dello Stato.



"Si prevede che i nuovi carichi aumenteranno la concorrenza e faranno pressione sul calo dei prezzi del carburante, il che alla fine porterà alla deflazione e alla riduzione dei prezzi dei generi alimentari", conclude Bolsonaro, candidato alla rielezione.



Il governo brasiliano si è astenuto da una dichiarazione di sostegno all'Ucraina e di condanna per l'invasione del suo territorio da parte della Russia firmata ieri all'assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). La posizione ribadisce la linea diplomatica adottata dal gigante sudamericano da quando Bolsonaro espresse "solidarietà" alla Russia durante l'incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, svoltosi a Mosca una settimana prima dell'invasione dell'Ucraina. (ANSA).