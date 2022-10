Energia, in paese Radicondoli costi dimezzati con geotermia

(ANSA) - SIENA, 06 OTT - "Con il teleriscaldamento che nasce dalla geotermia, bollette più che dimezzate". A sottolinearlo Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli (Siena), dove l'amministrazione comunale ha deliberato nei mesi scorsi i lavori per il secondo lotto finalizzato all'ampliamento di un impianto di teleriscaldamento alimentato dai flussi generati dai pozzi geotermici. "Da domani andremo a presentare ai cittadini i lavori del lotto 2, che sta per partire", prosegue il sindaco in una nota evidenziando: "La geotermia ci dà delle opportunità che noi cerchiamo di trasformare in vantaggi per le persone. Il teleriscaldamento è uno di questi, soprattutto ora, in questa fase di grande crisi energetica". Complessivamente il teleriscaldamento è un investimento che ha previsto circa 7 milioni di euro per il primo lotto e circa 2 milioni per ciascuno dei lotti che devono essere svolti per un totale di circa 11 milioni di euro. "Un investimento a carico del Comune di Radicondoli - conclude Guarguaglini - che ha sostenibilità economica gestionale, che noi possiamo realizzare grazie alla geotermia, a cui noi continuiamo a dire sì nelle zone previste dal piano strutturale, solo nelle zone vocate". (ANSA).