++ Gas: Sonatrach, price cap non conviene a nessuno ++

(ANSA) - ALGERI, 06 OTT - L'amministratore delegato della compagnia nazionale algerina di idrocarburi Sonatrach, Toufik Hekkar, ha detto che "un tetto al prezzo del gas è una misura che non ha nulla a che fare con i meccanismi del libero mercato e non serve né gli interessi dei produttori né dei consumatori, a medio e lungo termine".



Hekkar ha risposto così a una domanda in conferenza stampa ad Algeri affermando che i paesi europei sono tra i maggiori fruitori di meccanismi di libero mercato, mentre il price cap non ha nulla a che fare con tali automatismi. (ANSA).