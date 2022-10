Eolico: sindaco, 'pale nel Mugello in funzione nel 2024'

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - "In questi giorni stanno iniziando i rilievi archeologici poi c'è un fatto stagionale: le pale eoliche si possono trasportare, per un problema meteorologico, solo in estate, quindi quest'anno sarà propedeutico per arrivare a maggio prossimo e iniziare a montare le pale vere e proprie che entreranno in funzione a novembre 2024". Lo ha detto il sindaco di Vicchio (Firenze), Filippo Carlà Campa parlando dell'impianto eolico 'Monte Giogo di Villore' in occasione dell'incontro 'Eolico e transizione ecologica. Le soluzioni degli impianti in Mugello', organizzato dall'Ordine degli ingegneri di Firenze. Il nuovo impianto è stato proposto e sarà realizzato dalla multiutility Agsm Verona.



"Sono contento perché sarà un impianto che offrirà energia a oltre 100mila persone - ha aggiunto il sindaco .- Dobbiamo vedere tutto in prospettiva: non possiamo pensare di andare avanti con i soliti sistemi fossili o simili e poi pensare che come per magia la Co2 diminuisca, quindi bisogna fare tutto il possibile. Noi nel nostro piccolo abbiamo dato spazio a queste aziende seguendo le regole e il procedimento" per la realizzazione dell'impianto. "E poi, stiamo facendo, la presenteremo domani sera, la prima comunità energetica della Città metropolitana di Firenze. Questo è importante perché il cittadino potrà avere un reale risparmio sulla bolletta associandosi alla comunità". (ANSA).