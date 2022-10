Energia: Greve cambia 2500 punti luce con led, risparmia 75%

(ANSA) - GREVE IN CHIANTI (FIRENZE), 05 OTT - Il Comune di Greve in Chianti (Firenze) sostituisce l'illuminazione pubblica e installa 2.500 punti luce a led con un investimento da 1,8 mln di euro. Lo annuncia il sindaco Paolo Sottani spiegando che l'operazione "produrrà un risparmio energetico pari al 75 per cento". L'investimento sarà sostenuto attraverso lo strumento del project financing, prossimo ad andare in gara.



"L'acquisizione di moderni e sostenibili impianti di pubblica illuminazione, previsti per tutto il territorio comunale, - spiega il sindaco Paolo Sottani - consentirà di ottenere un consistente risparmio energetico grazie al quale passeremo da 1 milione e 200.000 kWh a 300.000 kWh" di consumo. "Il vantaggio di questa rilevante operazione amministrativa avrà dunque una valenza duplice - aggiunge -: da un lato il rispetto e la tutela dell'ambiente, dall'altra il beneficio economico che assume particolare rilievo alla luce del caro bolletta che sta investendo pesantemente anche le amministrazioni comunali".



