Energia: Enel discute di rinnovabili in Algeria

(ANSA) - ALGERI, 05 OTT - Manager di Enel hanno discusso le modalità per rafforzare la cooperazione con la società statale algerina di elettricità e gas Sonelgaz, in particolare nelle energie rinnovabili. Lo riporta oggi un comunicato dell'azienda Sonelgaz, rilevando che "l'importante incontro" si è svolto ieri in videoconferenza.



Nel colloquio l'amministratore delegato di Sonelgaz, Mourad Adjal, ha ricordato il livello delle relazioni italo-algerine che, "offrono un clima favorevole alla cooperazione e partnership nel settore energetico".



Il manager algerino ha espresso la disponibilità di Sonelgaz a collaborare con la compagnia energetica italiana attraverso cinque assi principali: la produzione di pannelli fotovoltaici, lo stoccaggio dell'energia solare, lo sviluppo dell'idrogeno verde, la realizzazione di sistemi di misurazione e la digitalizzazione delle reti di distribuzione. Adjal ha anche sottolineato "l'importanza di questa partnership che potrebbe aprire il mercato africano ad entrambe le parti". (ANSA).