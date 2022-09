Gas: Algeria, accordo fra Sonatrach ed Enel su prezzi

(ANSA) - ALGERI, 28 SET - La società statale algerina di idrocarburi Sonatrach ha annunciato oggi in un comunicato la firma di un accordo con Enel per la revisione dei prezzi del gas. Nella sede di Sonatrach ad Algeri, per il gruppo italiano l'intesa è stata firmata da Claudio Machetti, capo della gestione globale dell'energia e delle materie prime di Enel, ha constato l'ANSA. Un accordo è stato firmato anche con Endesa, la controllata spagnola di Enel.



"In accordo con le clausole contrattuali di revisione dei prezzi, le due parti hanno concordato di adeguare i prezzi di vendita tenendo conto delle condizioni di mercato", si legge in una nota di Sonatrach che non fornisce cifre.



Il comunicato aggiunge che "entrambe le parti hanno concordato di fornire volumi aggiuntivi per il 2022 oltre alla possibilità di forniture aggiuntive per gli anni a venire".



