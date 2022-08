Gas: Cingolani a commissione Ue, Fsru Piombino esente da Via (2)

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Nella lettera Cingolani ha inoltre spiegato che "l'eccezionalità della situazione attuale, connotata dal prodursi degli effetti del conflitto russo-ucraino sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici in un contesto di mercato di particolare volatilità dei prezzi delle materie prime, ha condotto il Governo ad adottare disposizioni urgenti per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, allo scopo di soddisfare i fabbisogni essenziali del Paese. Questa esigenza è resa ancora più urgente dalla riduzione delle forniture di gas provenienti dalla Russia, unitamente alla difficoltà di garantire un quantitativo idoneo di stoccaggio di gas in considerazione della suddetta volatilità dei prezzi, nonché, non da ultimo, dall'approssimarsi della stagione invernale". Per questo motivo, continua Cingolani, con il decreto-legge del 17 maggio 2022 è stata prevista "la nomina di uno o più commissari straordinari del governo per la realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture". Cingolani ricorda la nomina del presidente della Toscana, Eugenio Giani, a commissario del progetto per Piombino (Livorno).



"La Regione Toscana - continua - ha provveduto a dedicare un'apposita sezione del proprio sito al commissario straordinario per la realizzazione del rigassificatore, sulla quale sono stati pubblicati e resi accessibili ai fini della più ampia partecipazione dei soggetti interessati, l'istanza" di Snam e la documentazione progettuale. Cingolani ribadisce, infine, che dalle interlocuzioni tra Snam e Giani è emerso che "per espressa condivisione tra i due soggetti e nell'interesse della comunità locale, la permanenza della nave Fsru presso la banchina del porto di Piombino sarà autorizzata non oltre tre anni e che sarà individuato un sito per la successiva ubicazione offshore della nave stessa". (ANSA).