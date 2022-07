Gas: Canada restituirà turbine russe alla Germania

(ANSA-AFP) - MONTREAL, 09 LUG - Il Canada ha deciso di restituire le turbine destinate al gasdotto russo Nord Stream alla Germania per alleviare la crisi energetica con la Russia, nonostante le suppliche dell'Ucraina di non "sottomettersi al ricatto del Cremlino". Le turbine sono attualmente nelle officine del Gruppo Siemens vicino a Montreal, in Quebec. "Il Canada concederà a Siemens un permesso revocabile e limitato nel tempo per consentire alle turbine Nordstream 1 riparate di tornare in Germania, supportando la capacità dell'Europa di accedere a energia affidabile e conveniente", ha affermato il ministro delle risorse naturali del Canada, Jonathan Wilkinson, che ha aggiunto: "Senza la necessaria fornitura di gas naturale l'economia tedesca avrà difficoltà molto significative e gli stessi tedeschi potrebbero non essere in grado di riscaldare le loro case con l'avvicinarsi dell'inverno". (ANSA-AFP).