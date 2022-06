Rinnovabili: Anev, governo le loda e poi le blocca

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il Governo Draghi deve dare seguito ai proclami sulle energie rinnovabili, con provvedimenti mirati che consentano lo sviluppo delle tecnologie pulite per la produzione di energia. I responsabili del Governo sui temi dell'energia e dell'ambiente non possono continuare ad apprezzare pubblicamente le proposte degli operatori delle rinnovabili e poi non consentire al settore di crescere, dimenticando di emanare provvedimenti urgenti e consentendo l'emanazione di norme punitive che limitano ulteriormente lo sviluppo delle rinnovabili". Lo scrive in un comunicato l'Anev, l'assocazione delle imprese italiane dell'eolico.



"Emblematica è la situazione della Commissione VIA - prosegue l'Anev -, ferma ormai da molti mesi in attesa di essere completata nell'organizzazione e di essere messa in condizione di lavorare a pieno regime. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione VIA, Massimiliano Atelli, al Convegno annuale dell'ANEV del 15 giugno scorso, hanno infatti allarmato gli operatori, che stanno aspettando da mesi che i propri progetti vengano protocollati. E' preoccupante sentirgli dire che le ingenti risorse economiche pagate dagli operatori, come gli oneri istruttori per il funzionamento della Commissione, non vengono versati nei modi e nei tempi necessari per far sì che le pratiche vengano esaminate nel minore tempo possibile.



"Analoghe situazioni avvengono in altri contesti - conclude Anev -, con le sempre più pressanti richieste di semplificazione che dovrebbero venire accolte dal Ministero della Transizione Ecologica e portate in Consiglio dei Ministri, come provvedimenti indispensabili ed urgenti per far fronte all'attuale crisi energetica ed ambientale. Basta chiacchiere, vogliamo i fatti!". (ANSA).