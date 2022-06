Metà famiglie ha condizionatore,28% lo accende ogni giorno (2)

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sono le famiglie che abitano nei comuni più piccoli (fino a 50mila abitanti) non di montagna ad accendere il condizionamento con la maggiore frequenza (il 31% lo usa tutti i giorni o quasi), mentre le famiglie dei piccoli comuni di montagna, rileva l'Istat, lo usano con la frequenza minore (24%).



Sulla frequenza di accensione sembrano influire anche alcune caratteristiche della famiglia, quali la numerosità e l'età dei componenti. L'utilizzo quotidiano aumenta al crescere del numero dei componenti, dalle famiglie con un solo componente (25,5%) alle famiglie con cinque componenti o più (31,8%). Se in famiglia c'è almeno un bambino fino a sei anni l'utilizzo quotidiano è più alto della media (33,5%); nelle famiglie monocomponente con un anziano (65 anni e più) raggiunge il 27,8% e tocca il minimo (23,6%) quando l'unico componente della famiglia ha meno di 65 anni.



Guardando ai grandi elettrodomestici, i più diffusi sono frigoriferi e lavatrici, presenti in quasi tutte le famiglie (99,5% e 97,3%, rispettivamente). La metà delle famiglie (50,2%) possiede la lavastoviglie, il 15,2% ha anche l'asciugatrice (separata dalla lavatrice) e il 27,3% il congelatore esterno al frigorifero. (ANSA).