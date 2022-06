Gas: Gava (Mite), rigassificatore a Piombino impianto sicuro

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 18 GIU - "Per tutte le situazioni che si rendono indispensabili come il processo di rigassificazione a Piombino (Livorno), il governo garantirà la tutela dell'ambiente, il rispetto delle norme e la massima innovazione tecnologica. La nave datata 2015 che sarà presto operativa nel porto ospita un rigassificatore di ultima generazione, a ciclo aperto, sicuro e bassissimo impatto. Questo governo, nel quale la Lega rivendica un ruolo decisivo, di grande equilibrio, non andrà mai contro gli interessi dei cittadini, ma non si fermerà se in ballo c'è la sicurezza energetica - e non solo - del nostro Paese, in un momento così delicato". Così in una nota Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega.



"La crisi energetica, che non accenna a diminuire, impone grande consapevolezza e massima coesione - aggiunge -: dobbiamo verificare tutte le possibilità per essere pronti ad affrontare l'emergenza energetica. Non dobbiamo cedere alle provocazioni e alle demagogie. La sinistra della "Nimby" da un lato spande i veleni ambientalisti per alimentare conflitti sociali e territoriali, dall'altro sbandiera la sua superba presunta superiorità nel governare. È una contraddizione che impone al centrodestra che vuole guidare il Paese un atteggiamento limpido, sincero e responsabile". (ANSA).