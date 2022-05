Pnrr: Ripa di Meana (Gse), saremo stazione appaltante

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Il Gestore dei servizi energetici sarà stazione appaltante per alcuni progetti del Pnrr, per il tramite dell'amministrazione centrale, che può scegliere di avvalersi di vari organismi per la gestione delle funzioni di appalto". Lo ha dichiarato l'amministratore unico del Gse, Andrea Ripa di Meana, aprendo il convegno di presentazione dell'Irex Annual Report di Althesys, presso l'Auditorium del Gse. Ripa di Meana ha poi aggiunto che "per Decreto saremo stazione appaltante per conto del Mipaaf per l'Agrisolare, che riguarda il fotovoltaico nei settori zootecnico e agricolo e lo saremo anche per conto del Mite, per quanto riguarda altri progetti nell'ambito delle Comunità energetiche e del biometano". (ANSA).