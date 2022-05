Algeria: Presidente Tebboune domani in visita in Italia

(ANSA) - ALGERI, 24 MAG - Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, inizia domani una visita ufficiale in Italia. Lo sottolinea un comunicato della presidenza algerina pubblicato sulla sua pagina Facebook.



"Su invito del Presidente della Repubblica Italiana, Sig.



Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, Sig.



Abdelmadjid Tebboune, inizia da domani una visita di Stato di tre giorni nella Repubblica italiana", si legge nel comunicato.



"Questa visita è di particolare importanza nel rafforzamento dei legami storici di amicizia" e "delle relazioni bilaterali in molti ambiti, in particolare nell'aspetto economico", si afferma nella nota aggiungendo che ciò avviene "nel quadro di una nuova visione dei due Presidenti volta a infondere una nuova dinamica per il dialogo e la cooperazione strategica tra i due Paesi vicini e amici".



L'Italia è la prima destinazione delle esportazioni algerine, la maggior parte delle quali sono idrocarburi, in particolare gas naturale. Nel 2020 il valore dell'interscambio Italia-Algeria è stato pari a 5,83 miliardi di euro, di cui 3,14 miliardi sono state esportazioni algerine.



La visita si svolge dopo quella compiuta da Mattarella in Algeria nel novembre scorso. Domani sera, secondo quanto si è appreso ad Algeri, Tebboune incontrerà rappresentanti della comunità algerina in Italia. (ANSA).