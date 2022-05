Energia:assessore Piemonte,su idrogeno siamo all'avanguardia

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "L'Europa crede nell'idrogeno e il Piemonte su questo è all'avanguardia". Lo ha affermato l'assessore all'Innovazione della Regione, Matteo Marnati, in occasione del via formale al progetto per l'idrogeno.



"Iniziamo oggi un percorso - ha sottolineato Marnati - che avrà importanti ripercussioni sull'ambiente, aspetto particolarmente importante a Torino, soggetta a grandi restrizioni per la qualità dell'aria. Ho visto che c'era l'opportunità di un sogno, da oggi questo sogno diventa realtà".



"Ci sono moltissimi incentivi - ha aggiunto - e questo significa grandi opportunità per il Piemonte, i suoi centri di ricerca e il suo sistema industriale, anche sul fronte della componentistica".



"Sul territorio c'è un grande fermento - ha osservato - maggiore di quello che ci aspettavamo. Momenti drammatici come la pandemia e la guerra hanno fatto emergere l'importanza di questa fonte energetica, bilanciando con gli effetti negativi sul gas i costi di partenza necessari per spostarsi su questo nuovo fronte, che rappresenta una grande opportunità". (ANSA).