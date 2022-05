Von der Leyen, su idrogeno green oltre 50mld di investimenti

Risorse da aiuti di Stato, progetti comuni Ue che "saranno approvati entro l'estate" e "9,3 miliardi di euro di Next Generation EU che stanno andando direttamente in progetti per l'idrogeno" pulito, daranno l'avvio a investimenti industriali privati nel settore "ben oltre i 50 miliardi di euro". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video pubblicato su Twitter in cui fa cenno alle novità per il settore idrogeno contenute nel Repower EU, il pacchetto di strategie, regolamenti e linee guida che sarà presentato domani.

"L'idrogeno verde è essenziale per terminare la dipendenza dell'Europa da un fornitore inaffidabile e pericoloso come la Russia". Oltre a indicazioni per la creazione di un partenariato mediterraneo per l'idrogeno verde, nel pacchetto di domani ci si attendono criteri per differenziare la produzione sostenibile di idrogeno da quella convenzionale con combustibili fossili. Così, "i principali parametri legali saranno in vigore", ha detto von der Leyen, "per accelerare la transizione".