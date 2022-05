Energia: Galletti, rigassificatore in E-R utile al Paese

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - "Spero che il rigassificatore in Emilia-Romagna si faccia, è una delle zone meglio attrezzate d'Italia ed è utile al Paese. Abbiamo bisogno di queste strutture e per troppo tempo ne abbiamo ignorato la necessità".



Così Gian Luca Galletti, presidente dell'Unione cristiana degli imprenditori dirigenti (Ucid) ed ex ministro dell'Ambiente, durante la presentazione a Bologna di 'Economia pulita', due giorni di convegni, il 12 e il 13 maggio, sullo sviluppo e la sostenibilità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



"Le energie rinnovabili sono una risposta all'economia di guerra - ha aggiunto Galletti - Da ministro io ho sofferto tutti i no di questo Paese, dalle difficoltà sul Tap alle trivellazioni. Oggi dobbiamo capire che le energie rinnovabili sono indispensabili per rendere Paese autonomo".



Secondo l'ex ministro, oltre all'investimento sulle energie rinnovabili, è necessario investire sulla sostenibilità sociale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) al fine ridurre le diseguaglianze e occorre "superare gli ostacoli burocratici che hanno impedito al Paese di spendere nei tempi i fondi europei del passato".



"Bisognerà rivedere i meccanismi di spesa di questo Paese perché le idee e le direttrici ci sono - ha concluso - l'impegno del governo deve essere di snellire le procedure di spesa, altrimenti difficilmente sapremo coglierne la scadenza". (ANSA).