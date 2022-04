Mattarella, transizione ecologica sia direttrice politiche

(ANSA) - UDINE, 29 APR - "La transizione ecologica e digitale resta la direttrice delle politiche pubbliche, anche di fronte alle nuove difficoltà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita all'istituto salesiano Bearzi.



"L'emergenza sanitaria, la guerra, l'aumento dei prezzi dell'energia e di numerose materie prime, l'inflazione - ha aggiunto - incidono sulla nostra vita quotidiana e spingono a riflettere sulle responsabilità che gravano sugli Stati per poter garantire la sicurezza della salute e la pace". "Al nostro interno - ha proseguito il Capo dello Stato - siamo chiamati a operare per ridurre quegli squilibri di struttura di cui soffriamo da tempo". Secondo Mattarella, "in gioco c'è la riprogettazione dei modelli produttivi sui quali si è assestato il modello di sviluppo europeo e italiano". (ANSA).