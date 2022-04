Nardella,avanti rigassificatore Piombino e eolico in Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - "Avanti con l'impianto eolico del Mugello, avanti con il rigassificatore di Piombino (Livorno), la Toscana non può rimanere indietro: noi supportiamo il presidente Giani con tutta la nostra forza, perché con i comitati del No non si va da nessuna parte". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze. "Sono molto d'accordo con la decisione del presidente Giani - ha aggiunto -, anzi io lo spingo ad andare avanti sulla realizzazione del rigassificatore perché se non lo fa la Toscana lo fanno altre Regioni. Il governo è pronto a finanziare, a supportare: ci sono altre Regioni, penso alla Sicilia e a molte altre, pronte a fare i rigassificatori, perché l'Italia ha solo tre rigassificatori, e se noi non realizziamo questi impianti non possiamo usare il gas liquido naturale che ci viene dagli Stati Uniti o dagli altri Paesi. Non abbiamo molte altre vie d'uscita, siamo costretti addirittura a far ripartire le centrali a carbone perché l'Italia non ha impianti fotovoltaici, non ha impianti eolici all'altezza". (ANSA).