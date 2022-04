Ucraina:Fedriga, abbiamo fonti energia come gas in Adriatico

(ANSA) - TRIESTE, 05 APR - "Dobbiamo fare un lavoro importantissimo per assicurarci fonti di approvvigionamento alternativo, perché non possiamo essere dipendenti per il 45 per cento da un unico Paese, la Russia. Dobbiamo avere il coraggio anche di trovare fonti energetiche nazionali, penso soprattutto all'estrazione del gas dal mare Adriatico", strategia che "negli anni ha subito un blocco per scelte di carattere politico, quando altri Paesi che si affacciano sullo stesso mare hanno proceduto alle estrazioni. Noi ci siamo presi la parte ambientale, ma non i vantaggi dell' approvvigionamento energetico". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, rispondendo a una domanda sulla dipendenza dell'Italia dalla Russia per quanto riguarda il gas, a margine di un incontro stampa in Regione, a Trieste.



