Ucraina: Starace, investitori più attenti a sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Con la tragedia che abbiamo di fronte ai nostri occhi, la dimensione Esg (ambientale, sociale e di governance, ndr) diventa ancora più preziosa". Lo afferma l'amministratore delegato e direttore Generale del gruppo Enel, Francesco Starace, parlando delle conseguenze sui prezzi delle materie prime e dell'energia del conflitto in Ucraina alla cerimonia di Apertura XXIII Edizione Master Safe in "Gestione delle Risorse Energetiche". "Molti investitori - aggiunge - guardano con più attenzione ai dati Esg come un modo per filtrare i giusti investimenti ed eliminare rischi dal portafoglio". "Se un'impresa è sostenibile o diventa più sostenibile, è anche sempre meno rischiosa", sottolinea Starace. Il Covid così come la guerra sono, per il ceo di Enel, diversi fattori di rischio e "se un'azienda ha un'alta attenzione alla sostenibilità e si separa sempre più dai combustibili fossili, diventa meno esposta" oppure se fa attenzione ai suoi fornitori è meno soggetta a interruzioni alla sua catena di valore e così via. "Noi crediamo - sottolinea Starace - che l'approccio Esg sia fondamentalmente un modo strutturato per mitigare il rischio. Per questo, se la percezione di rischio del mercato aumenta, aumenta anche il valore della dimensione Esg". (ANSA).