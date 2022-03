Ing:aumenterà del 50% entro 2025 finanziamenti a rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Ing punta a far crescere del 50% i nuovi finanziamenti alle rinnovabili entro la fine del 2025 e non erogherà più finanziamenti dedicati a nuovi giacimenti di petrolio e gas. "Il modo migliore per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è quello di assicurarsi che siano disponibili sufficienti alternative green a prezzi accessibili", sottolinea Michiel de Haan, responsabile del settore Energy per Ing.



Già nel 2017 Ing si è impegnata a non finanziare più le centrali a carbone entro il 2025 e da allora è stata diminuita l'esposizione dell'80%. Al tempo stesso, sono stati più che raddoppiati i finanziamenti alle rinnovabili - come il solare e l'eolico - che ora costituiscono quasi il 60% del portafoglio Energy. (ANSA).