Energia: Starace, non bisogna avere paura delle rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "La rivoluzione delle energie rinnovabili che è partita dieci anni fa non è più nuova, è qualcosa di stabilito, come è chiaro alla maggioranza delle persone. Ora è questione di spingere più veloce che possiamo e, quanto prima riusciamo a farlo, tanto è meglio da un punto di vista economico e ambientale. Questo cambierà la politica e probabilmente renderà il mondo più giusto ed equilibrato". Lo afferma l'amministratore delegato e direttore Generale del gruppo Enel, Francesco Starace, parlando alla cerimonia di apertura del Master Safe in "Gestione delle Risorse Energetiche" "Non bisogna avere paura perché si tratta di tornare dove eravamo", è il suo messaggio.



"Abbiamo per la prima volta nella storia dell'umanità la possibilità di tornare indietro nel tempo. Perché abbiamo avuto migliaia di anni di sviluppo del sistema mondiale dell'energia in equilibrio con il pianeta e solo negli ultimi 150 anni abbiamo rotto quell'equilibrio", spiega Starace. "Possiamo tornare indietro nel tempo - continua - e dire che quei 150 anni sono stati solo un bip nella storia dell'umanità e avere un sistema dell'energia che è in sintonia con quello che il pianeta può assorbire e digerire. La tecnologia oggi rende questo competitivo, facile da installare, mantenere e gestire". (ANSA).