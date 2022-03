Energia: Fiper, no a metanizzazione, puntare su biomasse

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - "Nei 47 comuni del Trentino occidentale, della Val di Non, Val di Sole e Giudicarie, è necessario abbandonare i progetti di metanizzazione a favore di fonti energetiche sostenibili come le biomasse legnose, ampiamente disponibili in provincia di Trento". Lo ha sostenuto il presidente di Fiper (Federazione italiana di produttori di energia da fonti rinnovabili), Walter Righini, incontrando, insieme ai rappresentanti di aziende e associazioni del settore delle energie rinnovabili, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.



"In questo modo - ha aggiunto Righini - si favorisce un approvvigionamento energetico sostenibile e un'autonomia dalle importazioni di gas". "Le biomasse - ha proseguito il presidente di Fiper - hanno dimostrato di essere una delle carte vincenti su cui il nostro Paese può puntare per affrontare in modo efficace il terremoto energetico scatenato dall'aumento dei prezzi dell'energia, una questione legata a doppio filo al conflitto tra Russia e Ucraina".



"In base ai dati raccolti in 96 comuni montani dotati di sistemi di teleriscaldamento a biomassa, tra cui ci sono anche alcuni comuni trentini, è emerso come questi territori siano autonomi e indipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati internazionali", ha concluso Righini. (ANSA).