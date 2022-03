Puglia, puntiamo a capofila rinnovabili per autonomia energetica

(ANSA) - DUBAI, 20 MAR - "Il desiderio della Puglia è di essere capofila nella strategia dell'idrogeno nazionale" e "più in generale nella strategia della transizione energetica.



L'idrogeno è una parte di questa componenti e attorno al mare oggi, attraverso l'offshore, si possono costruire condizioni per preservare la sostenibilità nel nostro paesaggio e immaginare che da quella fonte di produzione di energia alternativa si possa essere autonomi dal punto di vista energetico in un sistema geopolitico cambiato" ed "essere terra di attrazione".



Lo ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, intervenendo al Regional Day dedicato alla Puglia al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.



"La Puglia ha già dato tanto nel settore delle energie rinnovabili e può dare ancora di più in una fase di transizione" energetica, "provando a costruire una strategia di energia a chilometro zero, pulita, sostenibile. Per cui, lavoreremo in questi mesi per far sì che se produciamo tanto possiamo fare in modo che non solo l'energia sia pulita, ma che costi meno in Puglia, diventando veramente attrattivi da un punto di vista industriale e di sviluppo", ha sottolineato. (ANSA).