Caro bollette: Comune Milano riduce i consumi e crea vademecum

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Ridurre di due ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali e abbassare di un grado le temperature di esercizio dei medesimi.



Sono alcune delle soluzioni a cui il Comune di Milano sta lavorando per combattere il caro bollette e gli aumenti di costi dell'energia.



Allo studio, come spiegano da Palazzo Marino, c'è anche lo spegnimento dei riscaldamenti prima della data ordinaria del15 aprile, in relazione alle condizioni meteorologiche, fatta eccezione per luoghi di cura, scuole e asili.



La giunta comunale ha inoltre approvato le linee d'indirizzo per la realizzazione, in tempi brevi, di un vero e proprio vademecum del risparmio energetico rivolto a cittadini e cittadine milanesi: comportamenti, azioni e buone pratiche che aiuteranno l'amministrazione, le imprese, le famiglie e i singoli cittadini a contenere le conseguenze del caro energia e nel contempo ad attuare comportamenti e abitudini capaci di tutelare l'ambiente, contrastare il cambiamento climatico e salvaguardare le spese.



Il vademecum proporrà una serie di azioni, buone pratiche, comportamenti e consigli pensati per sensibilizzare e indirizzare i milanesi a un uso corretto ed efficiente del riscaldamento e del condizionamento domestico, nonché a contrastare gli sprechi domestici di acqua, gas e luce. Spazio anche ai suggerimenti per una mobilità più sostenibile e attiva oltre a indicazioni specifiche per le attività commerciali, gli uffici e i luoghi di lavoro sempre più attenti a non sprecare energia. "Promuovere una corretta cultura del risparmio energetico e comportamenti responsabili nell'utilizzo delle risorse è il miglior atto politico che un'Amministrazione può fare a tutela dei milanesi e del futuro della città", ha commentato l'assessore all'Ambiente e Verde, Elena Grandi.



Questa iniziativa si pone in sintonia con quanto deliberato dal Consiglio comunale che nella seduta di ieri ha approvato un ordine del giorno presentato da Europa Verde. (ANSA).