Gas: Giani, disponibili per un rigassificatore Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - "C'è disponibilità ad accogliere un rigassificatore" a Piombino (Livorno) "però nella misura in cui ci si rende conto che si va su un sito che ha la necessità di ulteriori interventi del Governo". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. "Mi sono sentito col sindaco Ferrari e mi sembra di vedere di avere delle opinioni simili", ha aggiunto il governatore. Secondo Giani infatti "bisogna essere consapevoli che a Piombino c'è la questione della bonifica, la questione della costruzione del forno elettrico per rigenerare la siderurgia, e conseguentemente la cosa opportuna è che si affrontino un po' tutti questi aspetti".



Il governatore toscano ha detto di avere interloquito con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, "e ho avuto modo di vedere confermato dalle sue parole che quello di Piombino è un sito fortemente attenzionato, nel caso in cui il Governo dovesse prendere un provvedimento legislativo d'emergenza, con procedure particolari e speciali, di fronte alle disposizioni europee per ridurre la dipendenza dalla Russia". Dunque, ha concluso Giani, "ho avuto modo di dire al ministro Cingolani che c'è un atteggiamento costruttivo da parte della Regione: se le necessità superiori portano a queste scelte, la Regione esprime la sua collaborazione". (ANSA).