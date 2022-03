Energia: UCDL, estrarre subito il gas dai mari italiani

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Istituire "ad horas, un commissario straordinario, con poteri speciali, per l'estrazione del gas metano presente sotto i mari italiani, dai pozzi attualmente fermi, per limitare, il più possibile, che la crisi militare Ucraina possa gravare economicamente sulle imprese e sulle famiglie italiane, già stremate da due anni di pandemia". Lo chiede, al presidente del Consiglio dei Ministri, l'avvocato Erich Grimaldi, presidente dell'unione politica UCDL.



"Da notizie di stampa, - continua Grimaldi - si apprende che, sotto i mari italiani, ci sono riserve di oltre 90 miliardi di metri cubi di metano a basso costo. L'estrazione costerebbe 5 centesimi al metro cubo, mentre l'importazione costa oltre 70 centesimi a metro cubo. L'estrazione sarebbe possibile con gli oltre 700 pozzi attualmente fermi. Non si tratterebbe di perforare nuove riserve, ma solamente di aggiornare gli impianti dei giacimenti ancora attivi e di riattivare le riserve ferme da anni. Alcune riserve sono ormai secche, ma diversi giacimenti sono ancora pieni di gas e sono bloccati da anni, per norme, ricorsi, divieti e moratorie" "Appare incredibile che l'Italia non si sia preparata ad un possibile e prevedibile taglio delle forniture, provenienti dalla Russia", conclude il presidente dell'unione politica UCDL.



(ANSA).