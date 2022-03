Eni: tavolo al Mise su futuro raffineria di Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 09 MAR - Oggi tavolo a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro della raffineria Eni di Livorno, presenti i viceministri Alessandra Todde e Gilberto Fratin, vertici di Eni, rappresentanti nazionali e locali dei sindacati e i territori tra cui il governatore Eugenio Giani, il sindaco di Livorno Salvetti e quello di Collesalvetti Antolini.



Lo riporta una nota del Comune di Livorno secondo cui "è stato chiesto in maniera decisa ad Eni e al Governo delucidazioni e certezze sul futuro del sito industriale" e "il tavolo ha avuto un esito che può ritenersi positivo".



Per il Comune labronico "Eni ha confermato in maniera chiara di non volere disimpegnarsi dal sito toscano, proponendo un rilancio dello stesso attraverso un percorso razionale di trasformazione. Livorno in questo percorso, che coincide con una strategia nazionale del gruppo, è al primo posto, e la prospettiva dichiarata è stata quella della riconversione a bioraffineria finalizzata alla produzione di biocarburante idrogenato", inoltre "perché questa strategia risulti sostenibile, Eni chiede con grande forza che la produzione, così rinnovata, venga sostenuta da un mercato nazionale adeguatamente indirizzato da chiare scelte di governo, da prendersi nei tempi più rapidi possibili". In tal senso, prosegue la nota, "Eni è pronta, entro l'anno in corso, ad impegnarsi in un primo piccolo ma significativo investimento sull'impianto toscano" e "i territori sono pronti da subito a sostenere, con scelte adeguate, il progetto".



"Oltre al settore del biocarburante, anche la produzione del biojet per aerei e la produzione di lubrificanti - sempre la nota del Comune - potranno garantire un orizzonte certo all'impianto a partire dai livelli occupazionali. Soddisfazione è stata espressa anche dalle rappresentanze sindacali".



Secondo la stessa nota "il viceministro Alessandra Todde ha preso impegno nel promuovere un incontro con tutti i ministeri interessati (Mise, Mite, Mef) e l'azienda, a cui far seguire una nuova riunione del tavolo generale capace di dettare i tempi e le scelte in modo che il 'caso Livorno' possa diventare una buona pratica ed un modello replicabile". (ANSA).