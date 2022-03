Energia: azienda friulana investe per 1milione di kWh/anno

(ANSA) - TRIESTE, 09 MAR - Mentre il caro energia costringe diverse fabbriche energivore a spegnere i propri impianti, un'azienda friulana, la Pmp Group, accende un nuovo impianto fotovoltaico da 1 milione di kWh/anno, destinati per l'80% ad autoconsumo, che, come precisano in azienda, consentirà un risparmio di circa 460 tonnellate di anidride carbonica.



Si tratta di un investimento green dell' industria di Coseano (Udine) che rientra in un piano di sviluppo pluriennale da 30 milioni di euro e che è entrato in funzione in questi giorni.



Pmp Group, leader mondiale nella produzione di sistemi integrati di trasmissione per mezzi industriali e agricoli, ha installato l'impianto su due grandi edifici con tetti in parte piani e in parte a shed. Il tempo di rientro economico, tra risparmio generato e incentivi fiscali, è inferiore ai 5 anni.



"Stiamo realizzando una crescita della nostra attività, ma vogliamo che sia prima di tutto sostenibile sotto l'aspetto ambientale e sociale", ha commentato il presidente e fondatore del gruppo Luigino Pozzo. (ANSA).