Idrogeno: Associazione H2It raggiunge traguardo dei 100 soci

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - L'associazione H2It ha raggiunto il traguardo dei 100 soci. Nata nel 2005 per promuovere la produzione e l'utilizzazione dell'idrogeno ha quadruplicato gli associati tra il 2019 e il 2022, arrivando a rappresentare aziende e centri di ricerca di dimensioni e comparti diversi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che H2It punta anche al "rafforzamento del network di aziende e centri di ricerca attivi nel mercato dell'idrogeno, con l'obiettivo di renderlo maturo e decisivo per la rivoluzione ecologica nel nostro Paese". Per farlo H2It collabora con Intesa Sanpaolo Innovation Center, per il progetto Innovahy, iniziativa volta a favorire il percorso di sviluppo di PMI innovative e startup del settore idrogeno.



"Il grande risultato che celebriamo oggi premia oltre 15 anni di duro lavoro da parte dell'Associazione", commenta il presidente Alberto Dossi, che ricorda come "l'avventura di H2It è iniziata quando l'idrogeno non compariva nelle agende degli organi competenti". "Ora - spiega - la rotta intrapresa dalle istituzioni europee ed italiane conferma finalmente l'importanza della filiera per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Ma abbiamo bisogno di farla crescere facendo sistema, parlando con un'unica voce in grado di sostenere al meglio gli sforzi di tante aziende, grandi e piccole, italiane ed internazionali". (ANSA).