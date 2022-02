Energia: Europa verde, Cingolani agisca, non miri a nucleare

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'informativa al Parlamento del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, non soddisfa i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che chiedono in una nota "smetta di parlare e agisca, sblocchi subito le rinnovabili".



Bonelli ed Evi contestano Cingolani sull'aumento della produzione di gas italiano, ricordando che non è "infinito" e "le riserve possono soddisfare la domanda per soli 7 mesi del fabbisogno complessivo annuale". Inoltre, incalzano, "dal Ministro, non una parola su come intende sbloccare i 110 GW di impianti rinnovabili bloccati da Governo, Regioni e Province" e sull'apertura al nucleare.



"Non ci sfugge a cosa faccia riferimento quando chiede al Parlamento l'apertura di una discussione sul mix energetico da mettere a punto in Italia: è evidente - dicono i due ecologisti - che abbia sempre in testa il nucleare, un'energia estremamente costosa, che, secondo la Corte dei Conti francese, in Francia ha raggiunto la cifra di 110-120 euro/Mwh, addirittura più dell'attuale prezzo del gas che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese". (ANSA).