Snam: accelerazione industriale sull'idrogeno per 2 startup

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Snam ha premiato le prime 'startup' 'inserite nel programma 'Hyaccelerator'. Si tratta della svizzera Eh Group, specializzata nelle celle a combustibile, e della francese Atawey, attiva nelle stazioni di rifornimento.



Menzione speciale per l'italiana Particular Materials, che verrà inserita in un programma di ricerca e sviluppo (R&D). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che le prime due aziende intraprenderanno un 'percorso di accelerazione' di 6 mesi che condurrà allo sviluppo, insieme a Snam, di una prima applicazione industriale. Il programma prevede, inoltre, che le startup vengano affiancate a livello di 'mentorship' da personale Snam, entrando anche in contatto con la rete dell'Hydrogen Innovation Center creato dall'Azienda in collaborazione con università e centri di ricerca.



Quanto a Particular Materials, ha ottenuto la menzione 'Special Prize Tech of the Future' e produrrà idrogeno verde da elettrolisi, attraverso una tecnologia basata sull'acqua 'supercritica', che al momento utilizza per la sintesi di nano-materiali e il recupero di metalli nobili da acque reflue.



Questa startup sarà inserita in un programma speciale di R&D di Snam dedicato a tecnologie promettenti in fase di sviluppo.



Alla prima 'call' di Snam sull'innovazione hanno aderito circa 70 startup da tutto il mondo. Le candidature europee sono state circa 50, mentre il resto delle richieste di partecipazione è giunto da Stati Uniti e Asia. Tema della 'call' l'intera filiera dell'idrogeno, dalla produzione al trasporto, allo stoccaggio e agli utilizzi finali in settori industriali e nella mobilità.



'Hyaccelerator, avviato da Snam lo scorso ottobre, è il primo programma di accelerazione per startup su scala globale gestito da un'azienda e focalizzato sull'idrogeno. Obiettivo del Gruppo è "valorizzare le tecnologie a maggior potenziale per accelerare lo sviluppo dell'idrogeno e contribuire in tal modo agli sforzi di decarbonizzazione del sistema economico, in linea con gli obiettivi climatici nazionali e internazionali.



Allo 'Hyaccelerator Day' di Snam, che si è tenuto presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, sono intervenuti, tra gli altri, la vicepresidente della commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento Europeo, Patrizia Toia, l'assessore allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, la direttrice dell'ufficio Hydrogen and Fuel Cell Technologies del Dipartimento per l'energia degli Stati Uniti, Sunita Satyapal, il fondatore e presidente di Talent Garden, Davide Dattoli, e l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà. (ANSA).