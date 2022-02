Energia: Otovo raccoglie 30 mln per ingresso in sei mercati

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Otovo, piattaforma norvegese per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a uso residenziale in Europa e già presente in Italia, si è assicurata una raccolta fondi di 30 milioni di euro per accelerare l'ingresso in sei nuovi mercati entro i prossimi 12 mesi e per rafforzare il proprio posizionamento a livello continentale.



Attualmente Otovo è presente in sette nazioni: Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Spagna e Svezia. La raccolta fondi ha riscontrato un forte interesse da parte degli investitori esistenti, a cominciare da Axel Johnson, investitore di riferimento nel solare tra i paesi nordici e maggiore azionista di Otovo con una partecipazione di circa il 20%.



Otovo è quotata all'Euronext Growth Exchange di Oslo, con una capitalizzazione di mercato di circa 200 milioni di euro.



