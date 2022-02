Enel: intesa con Comal per fabbrica di tracker solari a Montalto

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Una fabbrica di tracker, i dispositivi che permettono ai pannelli fotovoltaici di orientarsi e seguire il sole nel corso della giornata, all'interno della centrale di Montalto di Castro: è il risultato dell'intesa tra Enel e Comal, società che si occupa di realizzare impianti fotovoltaici che ha sede proprio nel comune del viterbese. Lo rendono noto le due società in una nota congiunta.



L'obiettivo è "produrre tracker completamente italiani per supportare una produzione energetica da fotovoltaico fino a 1 Gw all'anno, contribuendo alla crescita di una filiera nazionale delle rinnovabili e riportando in Italia la produzione di dispositivi che fino ad oggi venivano importati", si legge nella nota.



La fabbrica di "Tracker Sun Hunter" di Comal sarà collocata in un'area di oltre 30.000 metri quadrati, non più utilizzata per le attività energetiche dell'impianto, impegnando fino a 70 lavoratori al massimo della produzione, generando una potenziale opportunità anche per il reimpiego del personale proveniente dall'indotto di impianti termoelettrici in dismissione nell'alto Lazio. All'interno della "Alessandro Volta" resteranno attivi impianti turbogas rinnovati e resi più efficienti.



La centrale di Montalto di Castro, spiega il comunicato, vedrà la realizzazione di un nuovo polo energetico integrato.



L'iniziativa rientra nel più ampio impegno del Gruppo Enel per "un nuovo sviluppo dei siti dei propri impianti in dismissione, secondo una strategia di riqualificazione" che prevede anche l'integrazione con nuovi impianti di produzione rinnovabile e sistemi di accumulo. L'azienda ha avviato l'iter autorizzativo per realizzare nel sito un nuovo impianto fotovoltaico su una superficie di circa 20 ettari, per una potenza di circa 10 Mw.



Altre aree in fase di sviluppo (6 ettari) saranno destinate a ospitare sistemi di accumulo di energia per circa 245 Mw.



Il sito sarà il più esteso dei poli energetici multifunzionali che Enel sta realizzando in Italia e per valorizzarlo ulteriormente è allo studio un innovativo progetto di serra idroponica. (ANSA).