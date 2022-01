Rinnovabili:BayWa compra da Hideal il gestore impianti Renam

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - BayWa r.e., player globale nel settore delle energie rinnovabili, annuncia l'acquisizione da Hideal, attraverso la consociata italiana BayWa r.e. Operation Services, del 100% del capitale sociale di Renam, uno dei principali operatori in Italia specializzati nell'asset management e nella consulenza tecnica nel campo dell'energia verde.



Renam può vantare un'esperienza di gestione e di consulenza tecnica su un portafoglio di oltre 100 impianti eolici e fotovoltaici per un totale complessivo di oltre 2 GW di asset rinnovabili in Italia, grazie a un team di esperti con competenze ai massimi livelli nel settore.



Attualmente Renam gestisce, con contratti di asset management, circa 300 MW di impianti sia eolici che fotovoltaici, ed inoltre opera diversi mandati di consulenza tecnica nel campo dell'energia verde.



Si tratta di un'operazione che permette a BayWa r.e. di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento distintivo sul mercato italiano e di completare la propria offerta a supporto dei proprietari degli impianti eolici e fotovoltaici.



"Nei prossimi anni, grazie all'impulso del Green Deal Europeo e agli investimenti previsti nell'ambito del PNNR, il settore delle energie rinnovabili riprenderà a crescere in modo significativo, con decine di GW di nuovi impianti che vedranno la luce nel nostro Paese - ha detto Paolo V. Chiantore, Amministratore Delegato di BayWa r.e. Operation Services S.r.l.



-. In questo contesto, l'acquisizione di Renam rappresenta una tappa significativa e strategica del nostro percorso di crescita, che ci permette di consolidarci come fornitore completo di tutti i servizi necessari ai proprietari di grandi impianti eolici e fotovoltaici". (ANSA).