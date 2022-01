Libia: picco quinquennale di ricavi da petrolio e gas

(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 15 GEN - Le esportazioni di petrolio e gas della Libia hanno generato ricavi netti di oltre 21,5 miliardi di dollari nel 2021, il livello più alto nai raggiunto negli ultimi cinque anni come ha annunciato la National Oil Corporation (Noc).



Vi sono stati anche 30 milioni di euro in vendite non in dollari, ha precisato la compagnia petrolifera pubblica in una nota. "La fine dell'anno 2021 ha registrato una ripresa e i prezzi del petrolio hanno generato i maggiori guadagni annuali dal 2016, spinti dalla ripresa dell'economia globale rispetto allo stato di stagnazione" causato della pandemia di coronavirus, ha affermato il capo della Noc, Mustafa Sanalla.



