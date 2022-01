Energia:Dossi, si rischia fermata aziende per aumento prezzi

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "La transizione ecologica ed energetica non sarà a costo zero. Ci saranno molti investimenti da fare con un percorso lungo e complesso. Ma questo porterà a nuove opportunità con ricadute occupazionali". Lo ha detto il presidente del Gruppo Sapio e vicepresidente di Assolombarda con delega alla transizione ecologica, Alberto Dossi, nel corso della conferenza annuale dell'Ispi.



"Tutto questo - ha aggiunto - sarà possibile se sarà sostenibile ed avrà un ampio consenso sociale. Nel 2021 abbiamo ereditato una situazione energetica drammatica. Una tempesta perfetta, con l'impennata dei prezzi del gas e delle materie prime ha generato un vero e proprio terremoto. C'è anche la consapevolezza che le aziende energivore programmino delle fermate per il caro bolletta. E questo può dare preoccupazione per le produzioni e per la logistica". (ANSA).