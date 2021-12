==Bollette: Lanzetta (Enel Italia), stop ai rincari in aprile

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Lo corsa dei prezzi dell'energia non si ferma. "La speranza - per il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta - è che il trend possa fermarsi in primavera". In un'intervista a 'Il Messaggero', il direttore esorta a non limitarsi a guardare al breve termine, perché "è una situazione che non mi sentirei di definire episodica - afferma - la volatilità del prezzo è un attributo caratteristico delle commodities fossili".



Il premier Mario Draghi ha chiesto un aiuto ai produttori che stanno facendo profitti "fantastici". "Al momento - replica Lanzetta - non ci risultano richieste ed Enel non sta beneficiando di questa situazione". Il direttore di Enel Italia spiega che "la produzione rinnovabile del gruppo in Italia è stata venduta in anticipo al mercato finale, come da prassi, per cui non ha beneficiato della salita dei prezzi".



La produzione del 2021, come quella del 2022, aggiunge, "è quindi stata contrattualizzata in periodi precedenti all'aumento dei prezzi". La strada da seguire "per una soluzione di lungo termine", dice Lanzetta, "è proprio investire nelle rinnovabili". Mentre il nucleare di quarta generazione "necessita di studi e attenti approfondimenti e non vediamo applicazioni commerciali significative prima del 2040", afferma.



(ANSA).