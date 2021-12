Gas: industriali Toscana Nord, previsioni costo gennaio +40% (2)

(ANSA) - PRATO, 21 DIC - "Le soluzioni sono impervie ma imprescindibili - continua la stessa nota -: in prospettiva assumere la questione energetica come priorità assoluta nelle politiche del paese, aumentando il più possibile la produzione nazionale di gas e gestendo la necessaria transizione ecologica con pragmatismo ed efficienza. Fondamentale anche il ruolo, economico e politico, dell'Unione Europea nelle sue relazioni con i Paesi produttori". Nel frattempo, prosegue l'intervento, "occorre tamponare l'emergenza in atto alleggerendo il più possibile la pressione sulle aziende ad alta l'intensità di consumi energetici e in generale su tutte le aziende, che, praticamente senza eccezione, risentono negativamente di questa situazione". "Un obiettivo - prosegue Confindustria Toscana Nord - a cui possono concorrere sia i decisori pubblici, ad esempio mettendo a disposizione gli stoccaggi di riserva del gas e riducendo le imposizioni fiscali a carico delle aziende sull'energia elettrica, sia il contesto economico, dalle filiere in cui le aziende si collocano al mercato, che in molti casi non potrà non farsi carico di questi aggravi. Occorre insomma che gli aumenti siano assorbiti in maniera diffusa e non concentrati sulle sole aziende energivore, pena gravi dissesti dell'intero sistema produttivo e della situazione occupazionale". (ANSA).