Brasile: Petrobras, investimenti da 68 mld dollari in 5 anni

(ANSA) - BRASILIA, 25 NOV - La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato un piano di investimenti da 68 miliardi di dollari da realizzare nei prossimi 5 anni, in particolare attraverso lo sfruttamento delle risorse nei giacimenti di acque ultra profonde denominati 'pre-sale'.



"L'azienda mantiene la sua strategia coerente di scelta di progetti con un grande potenziale per generare risorse e contribuire alla società brasiliana", ha affermato il generale Joaquim Luna e Silva, presidente del colosso petrolifero.



Dei 68 miliardi di dollari annunciati, 57 miliardi corrispondono al segmento dell'estrazione e della produzione di petrolio.



All'interno di questo ramo, il 67% sarà per le riserve di pre-sale.



Il programma degli investimenti per il periodo 2022-2026 sarà superiore del 24% rispetto a quelli realizzati nel quinquennio precedente.



Parallelamente, Petrobras proseguirà la sua politica di vendita di asset per un importo compreso tra 15 mila e 25 mila milioni di dollari al fine di "migliorare l'efficienza operativa e la generazione di cassa per mantenere il debito della società ad un livello adeguato", ha spiegato Luna e Silva. (ANSA).