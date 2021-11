Eolico offshore, 40 progetti presentati al Mite

Sono stati presentati al Ministero della Transizione ecologica 40 progetti di impianti eolici offshore flottanti, prevalentemente al largo della Sicilia e della Sardegna (più di 20), lungo la costa Adriatica (più di 10) e, per la restante parte, distribuiti tra Ionio e Tirreno. Lo rende noto il Mite in un comunicato.



"Il ministero della Transizione ecologica - si legge nella nota - sta proseguendo i propri lavori volti a favorire lo sviluppo di una nuova generazione di impianti offshore galleggianti, collocati al largo delle coste italiane e quindi privi, di fatto, di impatti paesaggistici. In particolare, si sta concludendo il primo giro di incontri bilaterali con le singole società e i gruppi di società proponenti".



Sono pervenute 64 manifestazioni di interesse, di cui 55 da parte di imprese e associazioni di imprese, 3 da parte di associazioni di tutela ambientale (WWF, Legambiente e Greenpeace) e 7 da altri soggetti (ANEV, Elettricità futura, CNA, CGIL, Università Politecnico di Torino, OWEMES - associazione di ricercatori, CIRSAM - Consorzio Internazionale per lo sviluppo e ricerca Adriatico e Mediterraneo). Dei 40 progetti pervenuti, una ventina sono circostanziati.



"E' già previsto un ulteriore giro di riunioni - conclude la nota - per valorizzare le possibili sinergie derivanti dalla previsione di più impianti nelle medesime aree di mare, d'intesa fra i proponenti, e per condividere lo stato dei lavori con le associazioni di tutela ambientale e gli altri soggetti partecipanti".