Energia: Gardini (Confcooperative), non solo azioni tampone

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Tra i temi prioritari c'è quello "della bolletta energetica" che "richiede non solo un'azione tampone, ma strategia più complessiva di medio-lungo periodo".



Lo ha detto il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, a margine di un convegno a Bologna.



Rispondendo a una domanda sulle richieste da parte delle imprese al Governo, Gardini ha ricordato anche la necessità di "sostenere il tema delle politiche attive: in un Paese che ha un numero di disoccupati notevoli mancano i lavoratori. Ci sono filiere produttive ferme, che non hanno possibilità di sviluppo". (ANSA).